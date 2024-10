Hvorfor vælge en kat af blandet race?

Når en race etableres, beholdes kun de katte til reproduktion, som udtrykker de ønskede fysiske karakteristika og temperament. Hvis der kun er få individer med disse karakteristika, kan genpuljen mindskes dramatisk.

Da der kun er meget få kvalificerende individer, må man desværre acceptere en vis grad af indavl for at sikre de ønskede karakteristika. Denne proces kan øge risiciene for genetiske problemer. Gentests bliver dog mere og mere udbredte til screening af mulige racerelaterede genetiske sygdomme, så opdrætterne kan undgå disse. De fleste katteorganisationer forholder sig til ansvarlig avl, og opfordrer til brug af ansvarlige retningslinier ved udvælgelse og til begrænsning af intensiv indavl.

Nogle opdrættere intensiverer visse typer af morfologiske specifikationer (specielle kendetegn) til det ekstreme, det kaldes at "hypertype". Eksempler på dette er siamese og orientaleren, der har fået et mere og mere aflangt hoved, og perser og exotic, som har fået et mere og mere fladt snudeparti. Disse kropsoverdrivelser har anatomiske og fysiologiske konsekvenser og kan forårsage sundhedsproblemer.

Genpuljen for ikke-racekatte og katte af blandet race er meget større, så risikoen for at udvikle disse arvelige sygdomme er dermed væsentligt mindre.

Gør køn en forskel hos racekatte og katte af blandet race?

Spørgsmålet er, om der er væsentlige forskelle i adfærd og karakter hos han- og hunkatte.

Kønsforskellen er mindre markant hos rene racekatte, hvor temperamentet er en del af racespecifikationen, så du kan vælge race efter den karakter, som passer bedst til dine præferencer og din livsstil.

Med ikke-racekatte, hvis karakter er mindre forudsigelig, siges det nogle gange, at hankatte er roligere, mere tolerante og vil strejfe længere væk, mens hunkatte foretrækker at holde sig tættere på hjemmet. På den anden side siges det også, at hunkatte kan være mere dominerende i hjemmet, hvilket nogle gange kan gøre det svært at have andre dyr.

Når det så er sagt, forsvinder mange af de adfærdsforskelle, som viser sig ved puberteten, f.eks. hankattes urinmarkering eller hunkattes løbetid, normalt ved neutralisation.

Uanset om du vælger en kat af blandet race eller en ren racekat, er det vigtigt at huske på, at alle katte er individer, og deres personlighed eller behov kan være forskellige. Tal med opdrætteren eller internatet, som kender hver kats personlighed og kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken kat der passer bedst til dit liv og eventuelle krav, du måtte have.