Britisk langhår

Britisk langhårede er meget sociale og nyder at være sammen med mennesker, især deres ejere. De kan lide at lege alene og nyder deres eget selskab i deres ejers fravær, men de kan også lide at sove i timevis og blive kælet for.

Disse katte elsker mad og kan hurtigt tage på i vægt pga. deres stillesiddende natur, så det er vigtigt, at du holder øje med portionerne, så de ikke bliver overvægtige.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)