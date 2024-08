Korater har en ekstraordinær høre-, syns- og lugtesans, men de er blide katte med bløde bevægelser og bryder sig ikke om høje eller skarpe lyde.

De knytter tætte bånd til deres ejere og elsker at blive kælet for, gerne så tæt på som muligt. Korater er aktive og elsker at lege, men de er samtidig meget blide, når de leger med børn. Denne race er rolig og meget stille med en blid og melodiøs miaven.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)