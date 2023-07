Alt, hvad du behøver at vide om racen



Med et navn, der er som taget ud af et eventyr, lever den norske skovkat mere end op til sin opreklamering. De kendt for deres mandelformede øjne, imponerende størrelse og skinnende pels, så de kunne virkelig være en figur i en eventyrbog og ligne mere et vildt dyr end en familiekat.

Sjovt nok, selvom det er rigtigt, at de stammer fra de norske skove, som de er opkaldt efter, stammer den norske skovkat muligvis oprindeligt fra huskatte. Faktisk så mener man, at deres forfædre var norske vikingers huskatte. Senere begyndte racen at etablere sig i de vilde nordiske skove, de blev gradvist mere vilde, og deres pels voksede sig længere og tykkere for at klare det barske skandinaviske klima.

Selv om de i dag stadigvæk er et hårdført, robust og selvsikkert dyr, har norsk skovkat også et dejligt social temperament, der modsiger deres baggrund. Som sådan kan de komme godt ud af det med børn og andre katte – og endda med hunde nogle gange.

Som en af de største racer af tamkatte kan en fuldt udvokset norsk skovkat nå en topvægt på omkring 20 lb (9 kg). Det er et stærkt, kraftfuldt og adræt dyr, ikke ulig Maine Coon, og de er usædvanligt gode til at klatre på grund af deres muskuløse kroppe og stærke kløer. Norsk skovkat er også en af de eneste racer, der kan lide vand, takket være deres vandafvisende hår, så pas på, hvis du har en fiskedam – og de kan endda prøve at hoppe op i dit bad!

Selvom det er rigtigt, at de er bedst egnede til en udendørs livsstil, kan de godt tilpasse sig livet indendørs, så længe de har masser af legetøj og aktiviteter til at holde dem beskæftiget. Det er en meget intelligent race med en legesyg personlighed, og norske skovkatte er meget interaktive dyr, som også nyder at lege med deres ejere. Den norske skovkat har også en god forventet levetid, da de når en gennemsnitsalder på 14 til 16 år.

Deres popularitet har været stigende i mange år, og de blev udnævnt som Norges officielle kat i 1950'erne. I dag er norske skovkatte blandt de 20 mest populære katteracer i verden.