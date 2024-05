Giv din kat plads under en nedlukning 

Katte holder ofte af at sidde højt oppe, hvor de kan gemme sig og holde øje med deres omgivelser. Overvej derfor at give katten nogle lodrette opholdssteder ved at lave nogle platforme, den kan klatre op på. Det kan du gøre ved hjælp af et kattetræ eller nogle hylder, der hænges op på en væg.



Når disse opholdssteder er lavet korrekt, betragter din kat dem som sikre tilflugtssteder, hvor den kan slappe af eller sove. Det er vigtigt, at du lader katten være alene, når den opholder sig på sit trygge opholdssted, så lad den gøre, som den har lyst til, og sørg også for, at andre familiemedlemmer ikke forstyrrer den.



Hvis du har mere end én kat, er det endnu vigtigere, at de har et opholdssted, der er deres eget. Sørg for, at de har sove- og hvilepladser, flere kattebakker (mindst én pr. kat plus en ekstra kattebakke) og individuelle mad- og vandskåle, der placeres på separate steder. På den måde opstår der mindre konkurrence mellem kattene, og områderne bliver mere fredfyldte.





Læs din kats kropssprog

Din kat bruger sit kropssprog til at udtrykke, hvad den føler, så ved at observere den kan du finde ud af, om den er i et kærligt humør, eller om den foretrækker at være alene.



Sådan finder du ud af, om din kat ønsker opmærksomhed

Hvis din kats ører vender fremad, og dens øjne er runde eller halvlukkede, er den sandsynligvis rolig og tilfreds. Hvis den gnider sit hoved eller sin hale op ad dig, er det et tegn på, at den føler sig tæt på dig, og så er du velkommen til at gengælde dens omsorg.



Sådan finder du ud af, om din kat ønsker at være i fred

Hvis din kat lægger ørerne ned, og dens pupiller er udvidede, kan den føle sig truet og være klar til at forsvare sig. Hvis du aer din kat, og den begynder at slå med halen, kan det være, at den prøver at fortælle dig, at den ikke nyder det. I modsætning til hunde er det ikke et tegn på glæde, når katten slår med halen, men i stedet et signal om, at den føler sig rastløs og ophidset.



Sådan giver du din kat opmærksomhed

Selvom din kat nyder at være alene, er det stadig vigtigt at give den opmærksomhed i små doser.



At lege med din kat er en glimrende måde at interagere på. Det giver den ikke blot sund motion, men virker også mentalt stimulerende og styrker båndet mellem jer. Lege, der involverer jagt og fangst, giver katten mulighed for at følge sine naturlige instinkter, så prøv at kaste med sammenrullede kugler af avispapir eller få bordtennisbolde til at hoppe for at underholde katten. Uanset hvad du vælger at lege med din kat, er det vigtigt, at du bruger et legetøj eller en genstand i stedet for dine hænder. Sørg også for at holde øje med den og hold hver session kort.



Ved at holde øje med vores kæledyr i denne udfordrende tid kan vi sikre, at ændringerne i vores daglige rutiner ikke har en negativ effekt på deres trivsel. Hvis du er bekymret for din kat, og den viser tegn på stress, skal du tale med din dyrlæge for at få flere råd.