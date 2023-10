Hvordan plejer jeg min ældre kat

Hver fase i din kats liv rummer sine glæder og udfordringer, især når den bliver ældre. Kattens adfærdsmæssige og fysiske ændringer, efter den er rundet de 10 år, betyder, at du måske skal ændre på omgivelserne, motionen og foderet, så den får mest muligt ud af den sidste del af sit liv.

Katte bliver i gennemsnit 15 år gamle, men det er ikke ualmindeligt, at en kat lever i 20 år – svarende til et 96-årigt menneske. Fra omkring 11-årsalderen vil man normalt begynde at lægge mærke til aldringstegn, og kattens ernæringsbehov ændrer sig også.

Omgivelserne for din ældre kat

Når din kat bliver ældre, begynder dens led at blive slidte, og den kan få gigt. Katten kan blive mindre mobil og mere ustabil på benene eller have svært ved at komme op og ned fra dens yndlingssteder.

Du kan passe på din ældre kat ved at placere ramper eller trapper til høje steder, hvor den gerne vil ligge, og gøre dens sovested særligt behageligt, så den nemt kan hvile sig. En kattebakke med lave sider kan være nyttig for ældre katte, så de ikke skal anstrenge sig så meget for at komme ind og ud af den.

Gør foderet, kattebakken og vandskålen let tilgængelig, f.eks. ved at placere et sæt på alle etager i huset, så katten ikke skal anstrenge sig så meget. Du bør også undgå at ændre på kattens rutiner, da dette kan forværre eventuelle kognitive vanskeligheder.

Motionering og pelspleje af din ældre kat

Smertefulde eller sensitive led kan få din kat til at bevæge sig mindre og være mindre villig til at komme, når du kalder på den. Hvis den har smerter, kan den også reagere, når du løfter den op. Ældre katte lider ofte af kognitive funktionsnedsættelser, hvilket kan få dem til at blive mindre sociale.

Motionering af din ældre kat er imidlertid vigtigt, for at den kan opretholde en normal vægt. Du kan opmuntre katten til at lege lidt i løbet af dagen med dens yndlingslegetøj – det er en nem måde at motionere den på. At den er aktiv i løbet af dagen kan også give en bedre søvnrytme.

Nedsat smidighed kan betyde, at din ældre kat ikke er i stand til selv at pleje sin pels ordentligt. Derfor er det vigtigt, at du regelmæssigt børster den for at fjerne døde hår og holde huden sund.