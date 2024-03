Din kat har sandsynligvis meget at fortælle dig med sin miaven, men den siger også meget med f.eks. ørerne, øjnene og halen. Hvis du lægger godt mærke til kattens kropssprog, vil du forstå den bedre med tiden.

Glad og tilfreds



Når katten har det godt, står ørerne lige op og peger fremad. Halen er rettet opad og har en normal form, eventuelt med en let bøjet halespids. Hvis katten spontant vælter sig om på ryggen, er den glad og tilfreds. Den sætter sig selv i en sårbar position uden at være bange, og ønsker lidt opmærksomhed.

Når katten ligger og sover, kan det ske, at den blinker langsomt til dig med begge øjne. Hvis du i en sådan situation kniber øjnene sammen, er der en stor chance for, at katten gør det samme for dig!

Ængstelig og aggressiv



Hvis katten spidser ører og trækker dem ud til siden, er den ængstelig. Hvis katten sidder eller ligger ned, viser den det også ved at piske med halen.

Hvis ørerne lægges bagud langs med hovedet, er katten aggressiv (ofte på grund af frygt) og klar til at forsvare sig. Ved frygt eller aggression holdes halen også mellem benene, eller så peger den lige opad eller tilbage. En aggressiv kat har vidtåbne eller halvt sammenknebne øjne.

Stryger sit hoved og markerer sig



Katte stryger sig undertiden venskabeligt mod hinanden med både kroppen og hovedet. Katten gør det samme over for dig. Faktisk stryger den sig snarere mod benet, eftersom du er noget højere. Katten behandler dig helt enkelt som en kat, og har ingen intentioner om at være i vejen. Husk på, at din kat aflæser dit kropssprog på samme måde, som du aflæser kattens. Forsøg derfor bevidst at bruge fagter og bevægelser, som din kat kan forstå.

Ved at stryge med hovedet viser katten ikke kun kærlighed og entusiasme. Den markerer også sit territorium. Katten udsender en diskret duft fra kirtler ved ørerne og mundvigene og markerer dermed det, som "tilhører den". Selv dig! Katten indlemmer også nye genstande og mennesker i sit territorium. Hvis halen er pjusket, står lige op og vibrerer, er katten ved at markere sig. Den markerer sit territorium med (en lille smule) urin.