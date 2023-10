Foder til ældre katte

Når din kat bliver ældre, ændres dens krop – det betyder, at dens foder og den måde, du fodrer den på, måske også skal ændres. Fra katten er omkring 11 år gammel, betragtes den som "ældre" og kan kræve en anderledes ernæring end tidligere.

Hvad sker der i kattens krop, når den bliver ældre?

Når din kat bliver ældre – og fra den er omkring 11 år gammel – vil du bemærke ydre tegn på, at kroppen og adfærden ændres.

Katten sover måske mere og opfører sig anderledes, f.eks. ved at være mindre social eller sige flere lyde. Du vil måske også bemærke, at huden og pelsen bliver mindre glat eller hvidere. Når leddene ældes, kan katten måske ikke gå helt så jævnt, hoppe op eller slikke sin pels mere.

Inde i kattens krop sætter dens organer også farten ned. Både immunforsvaret og fordøjelsen bliver mindre effektiv. Tandproblemer, såsom nedslidning og tandkødsbetændelse, kan påvirke appetitten, da det kan være smertefuldt at spise. Dette kan derfor medføre vægttab. Evnen til at lugte, smage og høre bliver også mindre, og katten bliver mindre modstandsdygtig over for stress.

Hvordan påvirker aldring kattens ernæringsmæssige behov?

Da kattens fysiske evner ændrer sig, vil den ofte få behov for anderledes ernæring end tidligere.

Kattens fordøjelsessystem skal nu arbejde hårdere for at fordøje og optage ernæring fra foderet, især fedt og protein. Tand- og fordøjelsesproblemer betyder også, at din kat oplever, at det er sværere at spise og tygge foderet end tidligere, så en blødere, patélignende konsistens er muligvis nemmere for den at spise.

En nedsat lugte- og smagssans kan også påvirke appetitten, så foderet skal være særligt tiltalende, så der er større sandsynlighed for, at katten spiser det og får den ernæring, som den har brug for.