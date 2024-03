Forberedelse til din killings første dyrlægebesøg

Du har måske allerede erfaring med at gå til dyrlægen, men hvis du ikke har, er det værd at bruge lidt tid på at forstå processen og finde ud af, hvordan din killing får det så behageligt som muligt.

Sådan vælger du en dyrlæge til din killing

Da du fik killingen, blev du muligvis rådet til at fortsætte hos den samme dyrlæge. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt, skal du vælge en klinik til dit kæledyr.

Du bør overveje følgende, når du vælger en ny dyrlægepraksis:

Praksissens omdømme i lokalområdet

Hvor tæt den ligger på dit hjem

Hvordan du kommer derhen

Om det er nemt at parkere

Om klinikken er ren og velholdt

Om kæledyrets journal holdes opdateret

Om de sender vaccinationspåmindelser ud ifm. helbredsundersøgelser

Hvilke forebyggende medicinprogrammer de kan tilbyde

Standarden og udvalget af deres udstyr

Hvordan de organiserer nødsituationer eller ydelser uden for åbningstiden

Om de rådgiver om ernæring til kæledyr

Om deres tilgang passer til din kats behov

I et stykke tid nu har praksisser, der er særligt opmærksomme på kattes særlige behov, praktiseret en "kattevenlig" tilgang. Disse klinikker er indrettet efter kattenes behov med operationstider eller særlige venteværelser kun for katte. Der er beroligende feromondispensere, dæmpet belysning, en rolig atmosfære og en særlig tålmodig og opmærksom tilgang. Alle disse ting gør det muligt for dyrlæger, ejere og katte at have konsultationer eller modtage pleje under optimale forhold.

Når katte slet ikke vil samarbejde eller måske endda er aggressive under besøget hos dyrlægen, er det fordi de er bange og ikke har nogen anden måde at håndtere den "trussel", de føler.

Hvad du skal gøre før killingens besøg hos dyrlægen

Dyrlægen synes sikkert, at de oplysninger, du kommer med som kattens ejer, er meget nyttige til at finde ud af, hvilke vaccinationer der skal gives.

Før besøget skal du tjekke din kats sundhedsjournal. Det kan være nyttigt at skrive nogle oplysninger ned, f.eks. kattens foder (mærke, mængde osv.), drikkevaner, omgivelser, og om du har bemærket spisemæssige, fordøjelsesmæssige eller adfærdsmæssige ændringer.

Det kan være meget nyttigt at have en oversigt på pair over kattens sundhedshistorie og tidligere behandlinger. Opbevar den i kattens sundhedsmappe.

Transport af din killing til dyrlægen

Af sikkerhedshensyn bør din kat transporteres i en transportkasse beregnet til katte. Ideelt set bør det være en ting, som killingen kender godt. Du kan gøre det nemmere ved at tage transportkassen ud flere dage før konsultationen, hvis du planlægger et snarligt dyrlægebesøg, og lade kassen stå åbent i et hjørne af huset, hvor killingen kan lide at være.

Du kan sprøjte med beroligende feromoner og lægge et tæppe med kattens egen duft ind i kassen – det hjælper killingen med vænne sig til kassen og føle sig tryg og beskyttet mod nysgerrige blikke. Hvis kassen har en åben side, skal du dække den til med et tæppe eller et håndklæde, så den er mindre udsat.

Sådan håndterer du killingen hos dyrlægen

Her er nogle nyttige tips, som du kan følge for at begrænse påvirkningen af et dyrlægebesøg: