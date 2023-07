PRODUKTDETALJER

Nogle katte kan have en mere kræsen appetit end andre. Hvis dette gælder for din kat, er det vigtigt at vælge et foder, der ikke kun appellerer til dens naturlige præferencer, men som også indeholder næringsstoffer, der understøtter dens generelle sundhed. ROYAL CANIN® Aroma Exigent-tørfoder, der er velegnet til voksne katte, er specielt udviklet med din kræsne kats ernæringsmæssige behov i tankerne og understøtter optimal sundhed. Det er specialdesignet til at stimulere din kats naturlige præference ved hjælp af sin specielle aromatiske profil. Energiindholdet er specielt tilpasset med henblik på at give optimal vægtmæssig støtte for at hjælpe din kat med at opretholde sin ideelle vægt. Aroma Exigent har udviklet 3 forskellige opskrifter – for at tilfredsstille selv de mest kræsne katte! Disse produkter er alle en del af vores Feline Preference-sortiment og inkluderer også Savour Exigent og Protein Exigent. ROYAL CANIN® Aroma Exigent indeholder endvidere nøje udvalgte næringsstoffer, der hjælper med at understøtte og opretholde et sundt urinvejssystem hos din voksne kat.

Se mere