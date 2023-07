British Shorthair Adult WET

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® British Shorthair Adult-vådfoder i sovs er specielt udviklet med alle din british shorthair-kats ernæringsmæssige behov i tankerne. British shorthair har typisk en robust, tung og muskuløs krop. Din kats naturligt kompakte og kraftfulde fremtoning betyder, at dens vægt hovedsageligt bør udgøres af muskler fremfor fedt. Derfor er de rette næringsstoffer (samt korrekte portionsstørrelser) afgørende. Foderet har et moderat energiindhold og et tilpasset fedtindhold (3,2 %), hvilket støtter vægten på en effektiv måde. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult i sovs indeholder en specifik balance af næringsstoffer, herunder en række vitaminer, der ikke blot støtter en sund og velnæret pels, men også understøtter en sund hud. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås det også som tørfoder med sprøde og lækre foderpiller. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din kat får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

