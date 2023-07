Hair & Skin Care Adult

PRODUKTDETALJER

Din kats foder spiller en vigtig rolle i dens velvære. ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition-sortimentet omfatter produkter, der er udviklet til at understøtte din kats generelle sundhed. Tilstanden af din kats hud og pels kan være en god indikator for dens overordnede velvære. En pels bør være blank og glat. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care-tørfoderet til katte er et ernæringsmæssigt komplet og afbalanceret fuldfoder, der bidrager til at støtte hud og en glansfuld pels. Denne sammensætning indeholder omega 3- og omega 6-fedtsyrer – inklusive GLA, EPA og DHA – bidrager til at støtte hud og en glansfuld pels indefra og ud. Derudover bidrager den synergistiske blanding af vitaminer i sammensætningen til at understøtte den ""barrierefunktion"", som din kats hud har, hvilket hjælper med at beskytte den mod miljøet. Produktet indeholder også en kombination af mineraler, der hjælper med at støtte sunde urinveje. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care har opnået dokumenterede resultater. Vores undersøgelse* viste, at over 90 % af ejere oplevede god hud og pelskvalitet efter 3 uger* , når de fodrede deres kat med dette foder. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care fås også i 3 forskellige vådfoderkonsistenser: sovs, gelé og paté. En blanding af vådfoder og tørfoder giver din kat den variation, som den foretrækker. Tørfoderpillerne kan skabe en mekanisk børsteeffekt og er ofte lettere at opbevare, og vandindholdet i vådfoderet hjælper med at understøtte hydrering samt støtte urinvejene. Alle ROYAL CANIN® produkter gennemgår en omfattende kvalitetskontrolproces for at garantere en optimal foderkvalitet. Når din kat spiser ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, får den et komplet og afbalanceret næringsrigtigt fuldfoder.? *Royal Canin© internt studie

Se mere