Som alle vandhunde er barbeter, der er vant til at jage fugle, mere end blot retrievere. De finder og driver vildt, der gemmer sig i vandvegetation, frem, og henter det, når det er blevet skudt.

De er ikke bange for kulde, og løber ud i vandet uanset vejret. Deres foretrukne element er vand, som de kan lide at plaske rundt i under arbejde eller fornøjelse.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)