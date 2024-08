Borzoien er en loyal, hengiven og pålidelig race, der trives i menneskers selskab, hvilket gør den til en fantastisk hund til en aktiv familie.

Denne hund skal man dog ikke tage for let på. Dens store statur betyder, at den kræver meget plads til at boltre sig på, og dens karakteristiske pels kræver meget pleje.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)