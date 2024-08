Cairn terrier

En cairn (varde) er en stabel af sten, der er bygget som et mindesmærke eller et vartegn på en bakketop eller en skråning i Skotland. De bliver brugt som gemmesteder af skadedyr, og cairn terriere blev opdrættet til at jage dem.

Cairn terriere er aktive, hårdføre hunde, som står fast på deres forben. De bevæger sig meget frit og tager store skridt, mens deres bagben driver dem hurtigt frem. Som alle arbejdsterriere har cairn terriere en vejrbestandig pels.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)