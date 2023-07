Alt, hvad du behøver at vide om racen



Med masser af personlighed er west highland white terrieren en af de mest populære terrierracer. Sociale, venlige og intelligente, de har bestemt deres eget sind. Derfor kan det være en udfordring at træne en west highland white terrier, men med tålmodighed – og et par sunde godbidder – er det bestemt ikke umuligt.

Generelt tilpasser disse små hunde sig dog godt til de fleste husholdninger. Med en maksimal højde på omkring 28 cm vil de klare sig fint i en lejlighed, så længe de får en god mængde motion hver dag. Du skal blot huske på, at de godt kan snappe, hvis de føler sig truet, så det er bedst at holde dem under opsyn, når de er sammen med små børn.

Med oprindelse i det skotske højland, hvor de blev opdrættet til at jage rotter og ræve, bevarer west highland white terriere stadig noget af det instinkt i dag. Som sådan er de de første til at jagte andre dyr eller mennesker, og nyder altid en god leg i haven. De trives også med at udforske, grave og opsnuse ting – uanset om du vil have dem til at gøre det eller ej.

West highland white terriere er overraskende stærke af deres lille størrelse, og de er ret så hårdføre. Det er en ret sund og robust hunderace, og de lever også længe. Faktisk kan de sagtens leve langt op i teenageårene.

Deres karakteristiske hvide dobbeltpels er faktisk ret grov for at beskytte dem mod elementerne, og de bevæger sig hurtigere, end du måske tror. Deres mørkebrune øjne er normalt lyse og opmærksomme, og deres spidse ører lytter konstant efter den mindste lyd.

west highland white terriere er meget beskyttende, når de er på deres eget territorium, og de er også hurtige til at gø af enhver fremmed, der nærmer sig. Det betyder, at de er gode vagthunde – men de er samtidigt mindre velegnede til miljøer, hvor støj kan være et problem. Bortset fra det vil disse livlige, små terriere dog være en fantastisk tilføjelse til enhver husstand.