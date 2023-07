Alt, hvad du behøver at vide om racen



"Bedste kammerat" er en perfekt beskrivelse af den glathåret chihuahua, som er den ideelle ledsager. Loyalitet er en selvfølge for en race, der godt kan lide at hygge, men er altid opmærksom på deres ejer. Chihuahuaer kan nogle gange gø ad fremmede, men det er ikke grund til bekymring. De vil snart blive afledt af en anden aktivitet. Det er altid legetid for denne race!

Chihuahua-racens kraftfulde personlighed er tydelig i deres officielle rangering: De har i øjeblikket en 11. plads på American Kennel Clubs årlige liste over de mest populære racer.

Racen bliver aldrig større end 3 kg, så man kan have dem med stort set overalt.

Vi rådes ofte til at holde øje med hunde i forhold til børn af frygt for, at hunden uforvarende kan skade børnene. Men fordi denne race er så lille, kan børn faktisk kunne skade chihuahuaen uden at have det til hensigt. De kan være skrøbelige, så hold et vågent øje. Indendørs leg samt mindre hundeparker er ideelt. Mental stimulation er fantastisk til chihuahua-racen, og spil er også et ideelt tidsfordriv.

En chihuahua er langt fra en stor vagthund, men de kan være lige så beskyttende over for deres flok. De har tendens til at være reserverede over for fremmede, men denne forsigtighed forsvinder, når de har dannet et ny relation.