Disse rolige hunde, der er gode vagthunde, har en række unikke egenskaber – en af dem er deres løveagtige udseende og selvsikre gang. Denne race har to typer pels: den længere, ruhårede og den korte, glatte.

Chow chower er selvstændige, men alligevel loyale over for deres ejere. Disse hunde kan være mistænksomme over for fremmede og virke meget reserverede over for nye mennesker.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)