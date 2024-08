Flat coated retriever

Flat coated retrieveren deler en række karakteristika med andre retrievere, bl.a. at den har nemt ved at omgås mennesker og andre hunde, har flair for apportering og elsker vand.

Denne hengivne, energiske hund bevarer sin hvalpelignende munterhed langt ind i voksenalderen og egner sig bedst til en aktiv familie, der elsker at være udenfor.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)