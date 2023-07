Ruhåret foxterrier

Når den ruhårede foxterrier står, ligner den en jagthest med kort ryg. På farten kan den dække store arealer. Indtil fremkomsten af miniterrierracer som selskabshunde var den ruhårede foxterrier uden tvivl det mest populære medlem af familien.

Den er venlig og social over for sine nærmeste, men modig og målrettet, når den følger sporet efter et bytte – både over og under jorden.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)