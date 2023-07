Grønlandshunde er meget stærke hunde af typen polarspidshund, og de er bygget til det hårde liv at trække slæder under arktiske forhold. De har et højt udviklet instinkt til at jage på grund af deres historie med at jage sæler og isbjørne. Grønlandshunde er robuste dyr, der er særligt velegnede til mennesker, der nyder udelivet.

De er glimrende selskab for dem, der kan lide at tage på tur i skovene eller bjergene.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)