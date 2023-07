Engelsk toy spaniel

Engelske toy spanieler, som nogle gange kaldes king charles spanieler, er glade og intelligente hunde. Disse hunde er utroligt milde og hengivne over for dem, de kender, men typisk reserverede over for fremmede.

De engelske toy spanieler udgør en god ledsager for ældre mennesker eller personer, der har problemer med mobiliteten, idet de ikke kræver særlig meget motion og elsker bare at slappe af en hel dag med deres ejer.

