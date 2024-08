Kuvasz-hunde er store, stærke og selvsikre og bruges som fårehunde i deres hjemland Ungarn. De har en tyk, hvid, bølget pels, der beskytter dem mod dårligt vejr.

Kuvasz-hunde er reserverede over for fremmede, og de er kendt for deres evner som vagthunde, der beskytter ejendom, værdigenstande og mennesker.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)