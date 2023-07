Parson russell terrier

Disse aktive og adrætte arbejdshunde er bygget til hurtighed og udholdenhed. Deres venlige og loyale natur gør parson russell terrieren til en charmerende familiehund.

Selvom små af størrelse, er et aktivt udeliv nødvendigt for at disse hunde trives. De kan derfor være svære at tilpasse livet i lejlighed eller en bolig uden have.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)