Peruviansk hårløs er en aktiv og opmærksom hund, der er tilbageholdende over for fremmede, men utroligt kærlig over for sin familie. Den peruvianske hårløse er ethvert hjems kærlige, loyale følgesvend.

Vær forsigtigt med at have andre små kæledyr i hjemmet, da disse hunde er kendt for at have jagtinstinkt og kan opfatte andre dyr som et bytte.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)