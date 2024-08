Podengo portugues-hunde er velproportionerede, mellemstore hunde med gode muskler og stærke knogler. Disse livlige, små hunde er altid på farten, og de er fordringsløse og hårdføre.

De er opdrættet til at arbejde i enhver form for terræn, selvom de også har vist sig at være fremragende vagthunde.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)