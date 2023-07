Med DNA-tests, der bekræfter dens tilstedeværelse i landet så langt tilbage som 7000 f.Kr., er shiba inu den ældste af Japans seks indfødte spitz-racer. Da de oprindeligt blev brugt af jægere til at jage vildt, har nogen foreslået, at navnet "shiba inu" er det japanske ord for "børstetræ", en henvisning til den type buske, hvor de jagede. En anden teori antyder, at navnet shiba inu kommer fra farverne på børstetræsbladene, som racens pels ligner. Og en tredje idé siger, at "shiba" betød "lille" på en nu glemt dialekt. Faktisk er "inu" ganske enkelt det japanske ord for hund. Under alle omstændigheder blev navnet ikke gjort officielt i Japan før i 1920'erne.

Takket være kampagner udført af raceentusiaster og NIPPO, Association for the Preservation of Japanese Dogs, blev shiba inu erklæret som et nationalt monument i 1937. I midten af det 18. århundrede begyndte Japan at importere andre racer og krydsede de nytilkomne med indfødte racer som shiba inu, hvilket udvandede sidstnævntes slægtslinje.

Urolighederne under Første Verdenskrig og et senere udbrud af hundesyge (distemper) skubbede racen til randen af udryddelse. Kort efter blev der etableret programmer for at krydse de overlevende shiba inu-slægtslinjer, hvilket gav os den hund, som vi genkender i dag.

Shiba inu landede første gang på amerikansk jord i 1954 af en amerikansk militærfamilie; dog er fødslen af det første amerikanske kuld i 1979 almindeligt betragtet som den dato, da racen blev etableret i landet. Alligevel fik shiba inu først fuld anerkendelse fra AKC og UKC i 1992. I processen blev ordet "inu" droppet, og racen blev officielt "shiba".