Shikokuer er berømt for deres bemærkelsesværdige udholdenhed, præcise sanser og naturlige energi. De er lidenskabelige jægere, men lydige over for deres ejer, og de er målrettede og adrætte nok til at jage større vildt. Den tætte, bløde underuld og den korte, grove, lige yderpels er som skabt til at beskytte den mod elementerne i Japans bjerge.Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)