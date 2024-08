Afhængigt af din hunds race, alder og en række genetiske faktorer vil du måske opdage, at den har tendens til at få hudlidelser. Du kan hjælpe din hund til bedring samt forhindre fremtidige problemer på en række enkle måder.

Hvad er vigtigt for din hunds hud?

En hunds hud fungerer som en barriere mellem dens organer, muskler og skelet og miljøet. Det er kroppens største organ, og inklusive pels udgør den omkring 12 % af hele hundens vægt. Den giver vigtig beskyttelse mod parasitter, opbevarer fedt, vand og vitaminer og rummer sensitive nerveender.

Huden er en barriere, som forhindrer fugtighedstab, hvilket mindsker risikoen for dehydrering og hjælper med at regulere kropstemperaturen. En hunds hud udskiller også talg, som er en olieagtig substans, der lægger sig som en biofilm hen over hudens overflade. Denne film beskytter mod eksterne trusler ved at styre balancen mellem gode og dårlige bakterier og forhindrer dem i at formere sig. Den opretholder også din hunds huds pH-balance for at forhindre irritation fra ændringer i miljøet.

På denne måde udgør din hunds hud et vigtigt filter mellem miljøet og kroppen, og den skal derfor passes ordentligt.

Hvad er symptomerne på hudlidelser hos hunde?

Ligesom symptomerne på en hudlidelse hos mennesker kan din hund lide af tør, irriteret og rød hud i visse områder. Pelsen kan virke tør eller fedtet, der kan være hårtab, eller måske bemærker du skæl. Det første, du sandsynligvis opdager, er, at hunden kløer sig mere, end den plejer, for at lindre dens ubehag.

Visse hunderacer har deres egne hudlidelser. Engelske bulldogger og mopser kan lide af irritation fra bakterier og svamp, der sætter sig i deres hudfolder. Mellemstore hunde, der bruger en masse tid udendørs, udsættes for et miljømæssigt pres, hvilket kan betyde, at deres naturlige forsvar kræver særlig pleje. Schæferhunde, dalmatinere, dværgschnauzere og shih tzu'er har alle lignende sensitiv hud, så det er vigtigt, at du spørger en dyrlæge, om din hund er arveligt disponeret for hudlidelser, som du bør kende til.