Sådan påvirker hundens foder dens hud

Hvilke problemer kan der opstå med din hunds hud?

Et særligt problem i denne forbindelse er ødelæggelsen eller tabet af den beskyttende biofilm, som ligger ovenpå din hunds hud. Denne biofilm dannes ved, at huden udskiller talg, som beskytter din hund mod udefrakommende kilder til irritation. Når biofilmen er sund, indeholder den også gavnlige bakterier, der hjælper med at forhindre "dårlige" bakterier i at formere sig og forårsage irritation eller andre hudproblemer.

Visse hunderacer har specifikke problemer med deres hud. Hunderacer med hudfolder, f.eks. mopser eller engelske bulldogger, kan lide af irritation, da bakterier har nemmere ved at gemme sig i deres hud. Mindre hunde som er kendte for deres pelskvalitet kan have særlig sensitiv hud og risikerer at lide af hårtab, skrøbelig hårtekstur eller tab af pelsfarve – for eksempel dværgschnauzeren eller shih tzu.

Hvordan hundens foder påvirker dens hudfunktion

Det rigtige foder kan være med til at give din hund en velfungerende hud og bør derfor indeholde den rette blanding af næringsstoffer.

Din hund har brug for protein til at opretholde en sund hud og pels. Proteinet skal helst være meget let at fordøje og stamme fra en kilde af høj kvalitet. Dette gør det lettere for din hunds mavetarmkanal at fordøje og absorbere proteinet. Flerumættede fedtsyrer fremmer samtidig udviklingen af hud og hår, og hvis der er passende mængder af omega-3 og omega-6 fedtsyrer til stede i din hunds foder, kan disse hjælpe med at modvirke kløe og hudirritation.

Hundens foder kan også beskytte mod udefrakommende faktorer, hvis det indeholder vitaminerne A, B og D, og fremmer hudcellernes funktion, hvis det indeholder zink. Kobber anvendes også til at styrke pelsens farve.

Hunde kan være overfølsomme eller endda allergiske over for visse fødevarekomponenter, hvilket kan medføre tegn på hudirritation.

Hvis du er bekymret for din hunds hud, skal du kontakte dyrlægen, som kan rådgive dig om overfølsomhed, allergier og det bedste foder til dit kæledyr.