Sådan holder du din hund afkølet om sommeren

Sommervarme og solskin er et alvorligt problem for vores hunde og katte, som er afhængige af, at vi beskytter dem.

Vidste du f.eks., at hunde og katte kan blive solskoldede? Eller at kortsnudede hunderacer har sværere ved at køle sig af gennem gispen? Eller at det kan være mere skadeligt at barbere din hunds pels end at lade være? Her er et par tips, du kan overveje, for at dit kæledyr har det rart i sommervarmen.