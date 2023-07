Alt du behøver at vide om racen



Boxere er kendt for deres grænseløse energi, de har et venligt og sjovt temperament med en entusiasme for næsten alt omkring dem. Der er bare så meget at være begejstret for i livet – eller det er i det mindste deres undskyldning, og de holder fast i den.

Samtidig er det også en meget blid, hengiven hunderace, som knytter stærke bånd til deres ejere. Boxere har det også godt med børn, når de har fået en smule træning, og de er normalt meget forsigtige og respektfulde over for dem omkring dem. Da de nogle gange kan være lidt mere larmende, end de har tænkt sig, er det dog bedst at holde de helt små væk – for en sikkerheds skyld – men ellers er de kendt for at være en hund, man kan stole på.

Boxere er beskyttende og loyal som race, og de vil gø frygtløst over alt, hvad de opfatter som en trussel mod deres menneskelige flok. Også selvom de er mere tilbøjelige til at slikke en fremmed end noget andet. De er ikke desto mindre gode vagthunde.

Oprindeligt nedstammer boxere fra jagthunde i Tyskland, hvor de hjalp til med at finde nedlagt bytte. De blev senere krydset med en mindre, mastiff-type race fra England. Navnet stammer fra den måde, de sparrer med deres forpoter – bogstaveligt talt som en bokser – når de leger. Det betyder, at de kan være lidt tilbøjelige til at hoppe op, men træning kan hjælpe.

Hvad angår deres udseende, har boxere en kort, glat pels, karakteristisk fladt næseparti og intelligente, mørkebrune øjne. Da deres farve kan variere fra plettet og stribet til en varm rød og ren hvid, har hver hund sit eget udseende. Med deres muskuløse, atletiske bygning bevæger de sig både yndefuldt og kraftfuldt.

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at boxere har brug for mindst to timers motion om dagen. De vil også have gavn af nogle træningsklasser tidligt i deres liv for at hjælpe med at holde deres hoppende opdrift i skak. Men så længe de har disse to ting, sammen med masser af hengivenhed fra deres ejere, vil Boxere gengælde med stor hengivenhed. Det er ikke for ingenting, at de betragtes som en af de mest perfekte familiehunde.