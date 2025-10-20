HjemHundeProdukterDetailprodukterMaxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy
Maxi Puppy Gravy

Maxi Puppy Gravy

Vådfoder til hund

Fuldfoder til hunde - Til hvalpe af store racer (voksenvægt mellem 26 og 44 kg) - Op til 15 måneder

Se mere

Tilgængelige størrelser

1 x 140 gg 140 x 1

10 x 140 gg 140 x 10

FÅ EN ANBEFALING TIL DEN DAGLIGE FODERMÆNGDE
Find en forhandler

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Maxi Puppy Gravy-vådfoder er specielt udviklet til at opfylde ernæringsbehovet hos hvalpe af store racer. Produktet er velegnet til 2-15 måneder gamle hvalpe, der skal nå en forventet voksenvægt på 26-44 kg. Dette skræddersyede hvalpefoder indeholder lækre bidder i sovs, der er udviklet med en størrelse, konsistens og smag, der er perfekt egnet til hvalpe af store racer under væksten. Det skræddersyede hvalpefoder indeholder også næringsstoffer såsom C- og E-vitamin, der har vist sig at understøtte udviklingen af immunforsvaret hos hvalpe. Formularen er desuden beriget med omega-3-fedtsyrer (såsom DHA) for at hjælpe med at støtte hjernens udvikling hos unge hvalpe. Takket være en kombination af gavnlige præbiotika (MOS) og højt fordøjeligt protein hjælper ROYAL CANIN® Maxi Puppy Gravy-vådfoderet også med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. ROYAL CANIN® Maxi Puppy Gravy-vådfoder giver din hvalp en positiv sanseoplevelse, støtter væskebalancen og er perfekt egnet til blandet fodring i kombination med ROYAL CANIN® Maxi Puppy-tørfoder. Når din hvalp er 15 måneder gammel, har den brug for et foder, der er specielt udviklet til at opfylde dens ernæringsbehov som voksen hund. I denne fase kan du lade den skifte til ROYAL CANIN® Maxi Adult, der både fås som tørfoder og som vådfoder i form af saftige bidder i sovs.

Se mere
pa.productDetails.productDetailsImageAlt

FORDELE

Blød konsistens tilpasset til mælketænder

Bidder, der er udviklet med en størrelse og blød konsistens, der er tilpasset til din hvalps mælketænder

4D- Brain development

Enriched with an omega-3 fatty acid (DHA) to support the kitten’s brain development and promote healthy vision.

4C- Microbiome support

Combination of prebiotics (MOS) & highly digestible proteins to help promote a healthy balance of intestinal microbiota for digestive health.

4A- Strong immune system

Supports the development of the kitten’s healthy immune system with the inclusion of a scientifically proven complex, including vitamins E and C.

Certificeret CO2-neutral

Produkterne fra ROYAL CANIN® Puppy and Kitten vækstprogrammerne er certificerede CO2-neutrale af SCS Global Services. Du kan finde flere oplysninger på: https://www.mars.com/about/policies-and-practices/mars-carbon-neutral-brands

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER