PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® Maxi Puppy Gravy-vådfoder er specielt udviklet til at opfylde ernæringsbehovet hos hvalpe af store racer. Produktet er velegnet til 2-15 måneder gamle hvalpe, der skal nå en forventet voksenvægt på 26-44 kg. Dette skræddersyede hvalpefoder indeholder lækre bidder i sovs, der er udviklet med en størrelse, konsistens og smag, der er perfekt egnet til hvalpe af store racer under væksten. Det skræddersyede hvalpefoder indeholder også næringsstoffer såsom C- og E-vitamin, der har vist sig at understøtte udviklingen af immunforsvaret hos hvalpe. Formularen er desuden beriget med omega-3-fedtsyrer (såsom DHA) for at hjælpe med at støtte hjernens udvikling hos unge hvalpe. Takket være en kombination af gavnlige præbiotika (MOS) og højt fordøjeligt protein hjælper ROYAL CANIN® Maxi Puppy Gravy-vådfoderet også med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. ROYAL CANIN® Maxi Puppy Gravy-vådfoder giver din hvalp en positiv sanseoplevelse, støtter væskebalancen og er perfekt egnet til blandet fodring i kombination med ROYAL CANIN® Maxi Puppy-tørfoder. Når din hvalp er 15 måneder gammel, har den brug for et foder, der er specielt udviklet til at opfylde dens ernæringsbehov som voksen hund. I denne fase kan du lade den skifte til ROYAL CANIN® Maxi Adult, der både fås som tørfoder og som vådfoder i form af saftige bidder i sovs.
FORDELE
Blød konsistens tilpasset til mælketænder
Bidder, der er udviklet med en størrelse og blød konsistens, der er tilpasset til din hvalps mælketænder
4D- Brain development
Enriched with an omega-3 fatty acid (DHA) to support the kitten’s brain development and promote healthy vision.
4C- Microbiome support
Combination of prebiotics (MOS) & highly digestible proteins to help promote a healthy balance of intestinal microbiota for digestive health.
4A- Strong immune system
Supports the development of the kitten’s healthy immune system with the inclusion of a scientifically proven complex, including vitamins E and C.
Certificeret CO2-neutral
Produkterne fra ROYAL CANIN® Puppy and Kitten vækstprogrammerne er certificerede CO2-neutrale af SCS Global Services. Du kan finde flere oplysninger på: https://www.mars.com/about/policies-and-practices/mars-carbon-neutral-brands
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
|KUN VÅDFODER
|Alder (måneder)
|Forventet voksenvægt
|2 måneder
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|30 kg
|8
|10
|11
|12
|13,5
|13,5
|12,5
|11,5
|10,5
|9,5
|9,5
|9,5
|9,5
|32 kg
|8
|10,5
|11,5
|12,5
|14
|14
|13
|12
|11
|10
|10
|10
|10
|34 kg
|8,5
|10,5
|11,5
|13
|14,5
|14,5
|13,5
|12,5
|11,5
|10,5
|10,5
|10,5
|10,5
|35 kg
|8,5
|11
|12
|13,5
|15
|15
|14
|13
|12
|11
|10,5
|10,5
|10,5
|36 kg
|8,5
|11
|12
|13,5
|15
|15
|14,5
|13,5
|12,5
|11,5
|11
|11
|11
|38 kg
|8,5
|11
|12
|14
|16
|16
|15
|14
|13
|12
|11,5
|11,5
|11
|40 kg
|9
|11,5
|12,5
|14,5
|16,5
|16,5
|15,5
|14,5
|13,5
|12,5
|12
|12
|11,5
|BLANDING: TØRFODER + VÅDFODER
|Vådfoder
|Forventet voksenvægt
|Vådfoder 140g Puppy Maxi bidder i sovs
|2 måneder
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|30 kg
|1
|241g
|311g
|342g
|381g
|417g
|418g
|387g
|358g
|323g
|290g
|288g
|287g
|285g
|32 kg
|1
|246g
|319g
|352g
|397g
|439g
|440g
|407g
|378g
|341g
|307g
|305g
|303g
|301g
|34 kg
|1
|250g
|328g
|362g
|413g
|462g
|462g
|428g
|397g
|360g
|324g
|321g
|319g
|317g
|35 kg
|1
|253g
|332g
|367g
|422g
|473g
|473g
|438g
|407g
|369g
|332g
|330g
|327g
|325g
|36 kg
|1
|255g
|336g
|372g
|430g
|483g
|484g
|452g
|420g
|389g
|363g
|338g
|335g
|332g
|38 kg
|1
|260g
|345g
|382g
|446g
|504g
|505g
|472g
|440g
|407g
|380g
|354g
|351g
|347g
|40 kg
|1
|265g
|354g
|392g
|462g
|525g
|527g
|492g
|459g
|425g
|397g
|370g
|367g
|362g