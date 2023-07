PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT tørfoder er et komplet diætetisk fuldfoder til hunde, formuleret til regulering af lipidmetabolisme i tilfælde af hyperlipidæmi. Dette foder indeholder et lavt fedtindhold og et højt indhold af essentielle fedtsyrer. ANBEFALING: Opsøg dyrlægen for råd og vejledning, inden dette foder tages i brug. Brug GASTROINTESTINAL LOW FAT tørfoder indledningsvis, i op til 2 måneder i tilfælde af hyperlipidæmi.

