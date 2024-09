Lydighedstræning af hvalp

Hunde er flokdyr og har brug for et overhoved. Allerede fra starten har de brug for én person, der kan være deres lærer. Undlad at råbe, når du kalder på din hvalp – den er sensitiv over for variationer i din stemme og forstår godt forskellige toner, f.eks. korte og skarpe toner til kommandoer, glade toner til belønning og alvorlige toner til en irettesætte. Brug altid de samme ord til de samme ordrer.

Lær din hvalp at sidde

Brug en foderbelønning, hold foderet over hvalpens næse, og flyt den langsomt op og hen over hvalpens hoved. Når hvalpen følger foderet med hovedet, sætter den sig ned. Når din hund gør dette, skal du sige ordet "sit" sammen med handlingen.

Så snart dit kæledyr sidder ned, siger du "god sit" og giver det belønningen. Det er nødvendigt med mange gentagelser, før din hvalp lærer at forbinde belønningen med det at sidde. Start med tre korte træningssessioner på kun fem minutter om dagen, og forlæng sessionerne lidt efter lidt, efterhånden som din hvalp bliver ældre.

Lær din hvalp at lægge ned

Når du har lært din hund at sidde, kan du begynde at lære den kommandoen "dæk". Få den til at sidde først, og få den derefter til at ligge ned ved at holde belønningen, sænke den mellem forpoterne og trække den fremad (væk) på samme tid, mens du siger "dæk". Når den ligger ned, giver du den en belønning og masser af ros.

Valg af foderbelønning for træning af din hvalp

Vælg noget småt med lavt kalorieindhold, som din hvalp kan lide. En foderpille fra dens daglige portion kan bruges eller et ernæringsmæssigt supplement til træningen. Sørg for, at du inkluderer denne energiforsyning i beregningen af den daglige portion.

Hvis du har yderligere træningsambitioner, er hundetræningsklubber åbne for alle hvalpe ledsaget af deres ejere. Da lydighed er grundlaget for alt, hvad du vil gøre med din hvalp, vil en klub bekræfte den uddannelse, du giver den.