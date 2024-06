Kennelhoste hund

Hvad er kennelhoste?

Kennelhoste er en meget smitsom luftvejssygdom, der kan spredes hurtigt mellem hunde, især hvis de er tæt på hinanden.

Hvad er symptomerne på kennelhoste?

Det mest almindelige tegn på kennelhoste hos hunde er anfald med hård, tør hoste, som kan efterfølges af opkastningsfornemmelse og -bevægelser. Hosten aftager normalt i løbet af de første 5 dage, men sygdommen fortsætter i 10 til 20 dage. Den kan være mere eller mindre alvorlig alt efter hvalpens eller hundens alder og generelle sundhedstilstand.

Andre symptomer kan omfatte:

løbende næse

nysen

flåd fra øjnene

Hvad forårsager kennelhoste?

Hunde får ofte kennelhoste, når de er meget tæt på andre hunde i visse miljøer som i hundepensioner, hos hundepassere og på hundeudstillinger. Det kan smitte, hvis hunden kommer i kontakt med en inficeret hund, eller hvis de deler forurenede ting, f.eks. mad- og vandskåle.

Kan min hvalp vaccineres mod kennelhoste?

Kennelhoste kan forebygges med den rigtige vaccination. Så det er vigtigt at sørge for, at din hvalp får de nødvendige vacciner på det rette tidspunkt i livet.

Din dyrlæge hjælper dig med at vælge det vaccinationsprogram, der passer bedst til din hvalp, afhængigt af eventuelle risici, den vil møde ud fra sin livsstil og de forskellige miljøer, den vil komme i, samt de aktiviteter, den er involveret i.

Hvordan ved jeg, om min hvalp har brug for en vaccine?

Nogle vaccinationer er obligatoriske, mens andre blot anbefales. Vaccinationen mod kennelhoste anbefales, hvis din hvalp eller hund kommer i tæt kontakt med andre hunde.

Hvis din hvalp skal i hundepension eller deltage i udstillinger, sport eller aktiviteter, hvor den kan blive udsat for kennelhoste, er det vigtigt at fortælle din dyrlæge det, så din hvalp kan beskyttes i god tid.

Beskytter vaccinationen altid min hund mod kennelhoste?

Når det gælder kennelhoste er der mange involverede stoffer. Vaccinen beskytter mod de stoffer, der anses for at være de vigtigste, men den virker ikke mod dem alle.

Når din hvalp er blevet vaccineret, kan den stadig få sygdommen, hvis den kommer i kontakt med nogle af de forskellige stoffer, som vaccinen ikke beskytter mod.

Er der andre måder til at undgå, at hunde får kennelhoste?

Hvis du overvejer at bruge en hundepension, er det første, du skal undersøge, om der er krav om, at alle hunde skal være vaccineret mod kennelhoste. Det kan du se ud fra de oplysninger, du selv skal angive om din hvalp, når du søger om pasning.

Hvis du tager din hvalp med til en hundepension eller hundepasser, bør flere ting være på plads inden, blandt andet hvalpens vaccinationer. Det er sandsynligvis et krav, at din hvalp skal vaccineres, inden den må komme.

Dette burde sikre, at virussen ikke dukker op eller spredes i nærheden. Hvis kun nogle af hundene er vaccineret, vil sygdommen spredes og udvikle sig frit. Det betyder, at smitterisikoen øges.

Andre spørgsmål, som du kan stille til hundepensionen eller hundepasseren, er angående, hvilke foranstaltninger der tages over for syge hunde, f.eks. karantæne, og hvilke procedurer der er for rengøring og desinficering. Hvis du er opmærksom på alle de anvendte processer, kan det hjælpe med at forhindre, at din hvalp smittes med kennelhoste.

Hvad gør man, hvis man tror, at ens hund lider?

Symptomerne på kennelhoste er nemme at genkende. Hvis du mener, at din hvalp har nogen af disse symptomer, bør du kontakte en dyrlæge. Dyrlægen kan gennemføre en række test for at finde ud af, om din hvalp er smittet med sygdommen og kan anbefale den bedste behandling.

Hvis din hund skal have størst mulig chance for at undgå kennelhoste, når den er sammen med andre hunde, skal du altid fortælle dyrlægen om symptomerne så tidligt som muligt, så dyrlægen kan give vaccinen inden for den krævede tidsfrist.