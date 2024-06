Leptospirose hund

Hvad er leptospirose?

Leptospirose er en zoonotisk bakterieinfektion, der spredes af rotter, ofte gennem forurenet vand. Det er en meget alvorlig sygdom, der meget ofte er dødelig for hunde.

Hvad er symptomerne på leptospirose?

Kliniske tegn spænder fra mild subklinisk infektion til, at flere organer holder op med at fungere, og død. Faktisk har akut nyreskade været den mest almindelige årsag til leptospirose hos hunde i de seneste år. Hunde, som er påvirket af leptospirose, kan have følgende kliniske tegn:

Feber og sygdom

Ømme muskler og en modvilje mod at bevæge sig

Svaghed

Depression

Appetitløshed

Opkast

Diarré

Hoste

Næsesekret

Hvad er årsagen til leptospirose?

Leptospirose kommer fra bakterier i gnaverurin, som kan smitte mennesker og visse dyr, herunder hunde (zoonotisk sygdom). Bakterien er mest almindelig i våde miljøer og findes i sumpede eller mudrede områder. Hunde kommer oftest i kontakt med leptospirose gennem smittet vand, når de svømmer, drikker eller bare går igennem det.

Kan min hvalp vaccineres mod leptospirose?

Leptospirose kan forebygges ved vaccination, så det er vigtigt at sikre, at din hvalp får de nødvendige vacciner til rette tid.

Vaccinationer er mest effektive, hvis de gives med en booster inden for tidsfristen. Hvalpe påbegynder typisk et vaccinationsprogram, når de er seks til otte uger gamle. Leptospirose-vaccinen gives ofte i alderen 11-13 uger med en booster efter 15-17 uger.

Din hvalp betragtes først som vaccineret mod leptospirose efter det andet sæt af vacciner.

Hvordan ved jeg, om min hvalp har brug for en vaccine?

De vacciner, der gives til hvalpe, består af obligatoriske og anbefalede vacciner. Vaccinen mod leptospirose er en af de obligatoriske vacciner, og derfor gives den altid til din hvalp som en del af det vaccinationsprogram, dyrlægen sammensætter.

Beskytter vaccinationen altid hunden mod leptospirose?

I forbindelse med bestemte sygdomme, herunder leptospirose, er der mange involverede stoffer. Vaccination beskytter mod de stoffer, der anses for at være de vigtigste, men ikke mod dem alle.

Når din hvalp er vaccineret, kan den stadig få sygdommen, hvis den kommer i kontakt med forskellige stammer, som vaccinen ikke beskytter mod. Årlige boostervacciner bør aftales for at sikre, at hunden er immun over for nye, fremherskende stammer.

Hvad gør man, hvis man tror, at ens hvalp lider?

Hvis din hvalp begynder at vise symptomer på leptospirose, skal du straks kontakte en dyrlæge. At denne virus er zoonotisk, betyder, at den kan smitte mellem forskellige arter, herunder mennesker og andre dyr, der mistænkes for at lide af leptospirose, og skal håndteres forsigtigt. Det anbefales altid at bruge beskyttelseshandsker.

Din dyrlæge skal bruge en grundig historie om din hvalps medicinske sundhed og livsstil. Dyrlægen kan gennemføre en række test, herunder blodprøver, blodprofiler og urinanalyser, for at finde ud af, om din hvalp er smittet med leptospirose og anbefale den bedste behandling.

Uanset hvor sandsynligt du synes det er, at din hund kommer i kontakt med visse sygdomme, skal du altid sikre, at den har fået alle de obligatoriske vacciner, og at du drøfter dens livsstil med dyrlægen for at sikre, at den også har de rigtige anbefalede vacciner.