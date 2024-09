Din hvalps første dyrlægebesøg

Det er vigtigt at bestille tid hos dyrlægen til din nye hvalp kort tid efter, at den er ankommet til sit nye hjem. Find en dyrlæge, som du har tillid til, for at være sikker på, at der bliver taget hånd om din hvalps trivsel i løbet af dens opvækst og senere i dens liv.

Valg af dyrlæge til din hvalp

Hvis du vælger en dyrlæge, før din nye hvalp ankommer, kan du sikre, at der straks bliver taget hånd om dens trivsel. Hvis du ikke allerede har en dyrlæge, er der flere steder, hvor du kan søge efter en. Dine venner og familie kan muligvis anbefale en dyrlæge, som de bruger, men hvis du vælger en ny dyrlægepraksis, er der flere ting, du bør overveje:

Omdømme – bliver den anbefalet af folk i lokalområdet? Findes der anmeldelser på internettet?

Beliggenhed – hvor tæt på ligger den? Er den let tilgængelig i bil og offentlig transport?

Udstyr – hvilke former for udstyr har de? Er der rent og velholdt?

Service – er der en vagtordning uden for åbningstiden? Hvilken service tilbyder de i forbindelse med præventiv medicin?

Forberedelse til dit første dyrlægebesøg

For at kunne foretage en grundig vurdering af din hunds sundhedstilstand og give dig individuel rådgivning har din dyrlæge brug for så mange oplysninger som muligt. Før konsultationen er der en række vigtige oplysninger, som du bør skrive ned:

En oversigt over eventuelle vaccinationer

Hvilket foder din hund spiser i øjeblikket, herunder mærke, mængder osv.

Eventuel behandling mod parasitter, herunder mærket og datoen for den sidste dosis, der blev givet

Eventuelle ændringer, som du har bemærket, i din hunds opførsel, adfærd, appetit, tørst, vægt osv.

Al anden dokumentation, som du har, vedrørende din hvalp

Turen til dyrlægen med din nye hvalp

Når du tager til dyrlægen med din hvalp, skal den anbringes sikkert i bilen i et hundetransportbur eller en kasse, der passer til dens størrelse. Hunde kan blive køresyge, så det er bedst ikke at fodre din hvalp umiddelbart inden bilturen.

For at hjælpe med at reducere stress skal du sørge for at bruge tid på at vænne din hvalp til at køre i bilen på andre tidspunkter, end når den skal til dyrlægen. Hvalpe er meget modtagelige for indtryk fra deres miljø, og negative oplevelser vil få en varig effekt, så det er vigtigt, at din hvalp ikke kommer til at forbinde bilen med, at den skal til dyrlæge.