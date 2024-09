Hunde har en tendens til at leve efter strenge hierarkier i deres relationer, så når dit nye kæledyr møder de andre dyr i husstanden, vil det forsøge at fastlægge sin rolle i hierarkiet for at sikre, at de kan leve sammen i god ro og orden.

I forbindelse med introduktionen er det vigtigt at respektere behovene hos de nuværende kæledyr såvel som hos den nye hund for at bane vejen for fredelig sameksistens.

Sådan finder du ud af, om dine kæledyr passer sammen

Tal med opdrætteren eller internatets personale: Inden du tager en hvalp med hjem, skal du tale med opdrætteren eller internatets personale om, hvad de har gjort for at socialisere hvalpen. Find ud af, hvordan hvalpen opfører sig blandt andre hunde, og om den er vant til katte, hvis du har katte derhjemme.

Påbegynd introdutionen, inden hvalpen tages med hjem: Før du tager din hvalp med hjem, kan du vælge at give den et tæppe eller et stykke legetøj, du har taget med hjemmefra, så hvalpen kan vænne sig til duften af de nuværende kæledyr og omvendt, inden de skal møde hinanden.

Afklar bekymringer: Hvis du tager en internathund til dig, er det vigtigt at tale med internatets personale om eventuelle nuværende kæledyr, inden du træffer beslutningen om at tage hunden med hjem. Find ud af, om hunden måske kan have problemer med andre dyr.

Giv kæledyrene god tid: Husk, at introducere dem gradvist for hinanden, og forvent ikke, at de accepterer hinanden med det samme. Det vil tage et stykke tid for de nuværende kæledyr at acceptere det nye medlem af familien, og for den nyankomne er dette også en stor forandring at vænne sig til.

Sådan præsenterer du din nye hvalp for nuværende hunde