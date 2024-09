Valg af en hvalp

Når du vælger at anskaffe dig en hvalp, er der en række steder, hvor du kan henvende dig. Du kan f.eks. overveje, om du skal vælge et internat eller gå til en opdrætter for at få en hund med stamtavle, men hvis du køber hos en privat sælger, skal du først undersøge, om vedkommende er registreret og ansvarlig. Du kan finde dem gennem din lokale dyrlægepraksis eller ved at kontakte Dansk Kennel Klub. Det er bedst ikke at købe hvalpe fra en dyrehandel.

Fordele ved at vælge en hvalp

Hvis du vælger en hvalp med stamtavle, kan du bedre forudsige dens størrelse og fysiske egenskaber som voksen.

Du kan få et bedre indtryk af hvalpens fysiske og følelsesmæssige baggrund, end hvis det er en voksen hund fra et internat.

Du kan få hele hvalpens sundhedshistorik, især hvis du går til en opdrætter.

Det bedste tidspunkt at starte træningen på er, når din hund er ung, og når du vælger en hvalp, betyder det, at du har det fulde ansvar og kan træne den som du vil, uden at skulle rette gamle vaner.

Træning af en hvalp kan være en stor del af tilknytningsprocessen.

Du vil helt sikker få mange gode år sammen med din hund.

Udfordringer ved at vælge en hvalp

Hvalpe er bedårende, men de er også ødelæggende og udmattende. Du må ikke undervurdere den tid og det engagement, en hvalp har brug for, og hvor stort et arbejde det er at træne den. Det hårde arbejde i starten betaler sig. På lang sigt få du en mere social og veltrænet hund.

Unge hvalpe lærer af enhver oplevelse, hvilket kan være meget godt, men det betyder også, at du hele tiden skal være opmærksom. Hvis du har fuldtidsarbejde eller sandsynligvis vil lade din hvalp være alene hjemme i lange perioder, er det måske ikke den bedste beslutning for dig.

Hvalpe kan være gode til børn, men de har også brug for konsekvens. Det er vigtigt, at børn forstår, at hvalpen ikke er et legetøj og behandler den med respekt, så den ikke udvikler dårlige vaner.

Før du køber en hvalp

Undersøg de forhold, som kuldet lever under.

Find ud af, om de er begyndt at gå på eventyr udenfor.

Spørg ind til hvalpens forældre, og se den sammen med moderen. Hvalpe bør ikke fjernes fra moderen, før de er otte uger gamle.

Tjek deres medicinske baggrund, om de har fået deres vaccinationer og er blevet chipmærket (bed om at se den officielle registreringsattest med bevis for vaccinationer og mærkning)

Find ud af, om de har fået medicin mod lopper og orm.

Spørg, hvad der er blevet gjort for at socialisere hvalpen.

Læg mærke til, om opdrætteren er opmærksom på dig. En ansvarlig opdrætter ønsker, at hvalpen får et godt hjem.

Uanset om du vælger en voksen hund eller en hvalp, vil det ændre din oplevelse af at eje en hund, og hver har sine fordele og ulemper. Men hvad du end vælger, så er grundige forberedelser og undersøgelser vejen til at få en givende oplevelse og en lykkelig tilføjelse til dit hjem.