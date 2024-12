3. Kasvu ja koko

4. Uusien käskyjen ja taitojen harjoittelu

5. Turkki ja turkin hoito

6. Ruokintasuositus

13 viikon iässä labradorinnoutajanpentu kasvaa nopeasti ja saattaa olla kasvussaan hieman muita saman kokoluokan rotuja edellä. Seuraa pennun painon kehitystä, ja varmista, että se saa tasapainoista penturuokaa, esim. ROYAL CANIN Labrador Puppy , joka tukee sen optimaalista kasvua. Muista, että labradorinnoutajat saavuttavat tyypillisesti täyden säkäkorkeutensa 15 kuukauden iässä, mutta niiden kehon massan kasvu voi jatkua aina noin 2 vuoden ikään asti.Labradorinnoutajat ovat luonnostaan älykkäitä ja niillä on voimakas miellyttämisenhalu. Tämä tarkoittaa, että ne oppivat helposti uusia taitoja ja käskyjä. Labradorinnoutajasi jatkaessa kasvuaan voit haastaa sitä opettamalla sille kehittyneempiä tottelevaisuuskäskyjä, kuten seuraa, jätä ja nouda. Säännöllinen harjoittelu auttaa stimuloimaan koiraasi henkisesti ja ylläpitämään myös jo opittuja taitoja.Labradorinnoutajan kaksikerroksinen turkki vaatii säännöllistä hoitoa, kuten harjaamista ja kylvettämistä. Näin karvan irtoaminen pysyy hallinnassa ja autat ylläpitämään turkin hyvinvointia. Kiinnitä erityistä huomiota koirasi korviin. Labradorinnoutajilla on usein taipumusta korvaongelmiin, koska niiden korvat ovat muodoltaan roikkuvat ja vesileikeissä niihin menee helposti vettä.Tasapainoinen ravitsemus on välttämätön edellytys labradorinnoutajanpennun terveelle kasvulle ja kehitykselle. On tärkeää varmistaa, että se saa oikean määrän kaloreita sekä kaikki tarvitsemansa ravintoaineet oikeassa suhteessa, ottaen huomioon sen rotu ja ikä. Ota yhteyttä ravitsemusasiantuntijoihimme ja pyydä vinkkejä sopivan penturuoan valintaan labradorinnoutajanpennullesi.Kun ymmärrät ja otat huomioon labradorinnoutajasi kasvuun ja kehitykseen liittyvät erityistarpeet, olette oikealla tiellä matkalla kohti koirasi onnellista, hyvinvoivaa ja tasapainoista aikuisuutta. Nauti tästä arvokkaasta yhteisestä ajastanne ja seuraa, kuinka pennustasi kehittyy uskollinen ja rakastava kumppani!