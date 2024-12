1. Kasvunopeus ja koko

2. Intensiivistä harjoittelua ja sosiaalistamista

Kun labradorinnoutajanpentu on 17 viikon ikäinen, se on erittäin nopean kasvun vaiheessa. Koska sillä on vielä joitakin kuukausia jäljellä, ennen kuin se saavuttaa aikuisen kokonsa, on tärkeää seurata sen painon kehitystä ja varmistaa, että se saa tasapainoista penturuokaa, esim. ROYAL CANIN Labrador Puppy , tukemaan terveellistä kasvua. Jos sinulla on kysyttävää pentusi ravitsemukseen tai sopiviin annoskokoihin liittyen, voit aina ottaa yhteyttä ravitsemusasiantuntijoihimme.

17-viikkoinen labradorinnoutajan pentu oppii usein nopeasti ja haluaa innokkaasti miellyttää sinua. Jatka määrätietoisesti koulutusponnisteluja ja sosialisointia varmistaaksesi, että pennustasi kehittyy hyvin käyttäytyvä ja itsevarma aikuinen koira.

3. Liikunta ja henkinen stimulaatio

4. Seuraa hampaiden kehittymistä

5. Tarkkaile ja hallitse pennun painon kehitystä

6. Säännölliset eläinlääkärintarkastukset

Labradorinnoutajat tarvitsevat säännöllistä liikuntaa ylläpitämään sekä fyysistä että henkistä hyvinvointiaan. 17 viikon iässä lyhyet kävelylenkit ja leikkiminen puutarhassa ovat ihanteellista aktivointia pennullesi. Pennun kasvaessa, voit asteittain pidentää harjoitusten kestoa ja lisätä intensiteettiä. Näin voidaan pienentää ylipainon riskiä ja lihakset saavat vahvistusta.Labradorinnoutajasi pysyvien hampaiden pitäisi puhjeta nyt, joten muista antaa sille puruleluja, jotka soveltuvat ikenien rauhoittamiseen. Aloita hampaiden säännöllinen harjaus ehkäistäksesi plakin muodostumista ja ylläpitääksesi yleistä hammashygieniaa.Labradorinnoutajat ovat alttiita ylipainolle, joten on tärkeää seurata pennun painon kehitystä tarkasti. Varmista, että se saa tasapainoista koiranpennulle tarkoitettua ruokaa, joka on erityisesti suunniteltu labradorinnoutajanpennuille. Vältä yliruokintaa. Lue lisää ruokinnasta ja painosta täältä. Labradorinnoutajan kasvaessa ja kehittyessä on tärkeää pitää silmällä sen yleistä terveyttä ja hyvinvointia. Säännölliset eläinlääkärintarkastukset voivat auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat jo hyvissä ajoin ja voit varmistaa, että pentusi on oikealla tiellä kehittymässä hyvinvoivaksi aikuiseksi koiraksi. Lue lisää rodusta ja sen yleisestä terveydestä täältä.