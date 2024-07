Comprendre le sommeil du chat

Pour bien se reposer, un chat a besoin d’un endroit confortable, calme, sécurisé (en hauteur de préférence), à l’abri du froid et des courants d’air. Si vous avez plusieurs chats, il faut qu’ils aient chacun leur place pour se reposer. Les chatons font parfois exception : on peut les retrouver couchés ensemble, voir même à côté du chien, mais ce comportement tend à disparaître chez un chat adulte.

Si vous voyez des traces de griffades près du lieu de couchage de votre chat, ce peut être un signe qu’il ne se sent plus en sécurité à cet endroit. Essayez alors de lui aménager des cachettes, posez un coussin au bord d’une fenêtre, placez une chaise confortable près d’un radiateur, etc.