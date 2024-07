Le malamute de l'Alaska est une race de chiens arctiques parmi les plus anciennes au monde. C'est un chien puissant, bien bâti, à la poitrine bien descendue et au corps fort et musclé. Sa tête est large avec des oreilles triangulaires dressées lorsqu'elles sont attentives.

Le malamute de l'Alaska est un chien de traîneau qui n'est pas élevé pour la vitesse, mais pour la force et l'endurance. Il est affectueux avec toute la famille, mais n'est pas le chien d'un seul maître.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)