Le Bouledogue français est un chien qui est sujet au surpoids. Mieux vaut surveiller ses apports caloriques quotidiens pour éviter toute prise de poids excessive. De plus, des croquettes de bonne qualité, équilibrées et spécialement conçues pour cette race l'aideront à rester en forme.

Dans le choix de ses croquettes, il faut également tenir compte de la nature brachycéphale du Bouledogue français (son crâne est à la fois court et rond). Ces croquettes, par leur taille, leur forme et leur texture doivent être adaptées à cette spécificité pour faciliter la préhension et la mastication.

Nos croquettes pour chiots Bouledogue français

Les croquettes ROYAL CANIN(r) pour chiots Bouledogue français conviennent jusqu'à l'âge de douze mois. Elles contiennent des antioxydants qui renforcent les défenses naturelles de l'animal, à une période où son système immunitaire se développe progressivement.

Ces croquettes contiennent des protéines de très grande qualité, hautement digestibles, qui contribuent à la bonne santé digestive du chiot. Leur taille a été étudiée pour correspondre à la morphologie du chiot Bouledogue français. Leur texture l'encourage à mâcher, alors que les chiens de cette race ont une tendance naturelle à avaler directement la nourriture, ce qui entraîne des désordres digestifs.

Nos croquettes pour Bouledogue français adulte

À partir de douze mois, l'animal peut passer à nos croquettes pour Bouledogue français adulte. Grâce à une teneur parfaitement adaptée en protéines, elles aident à maintenir la masse musculaire et contribuent à une peau saine, tout en renforçant son rôle "barrière".

La formule de ces croquettes contribue à réduire la fermentation intestinale et limitent les troubles digestifs, les selles malodorantes et les flatulences. Enfin, à l'image des croquettes pour chiots, celles pour adultes ont été pensées et conçues pour une préhension facile et encourager la mastication.