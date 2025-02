Nous l'avons vu, le prix d'un bouledogue français est impossible à déterminer avec précision. Trop de paramètres entrent en ligne de compte et exercent une influence sur le prix. Voici ce qui doit retenir vote attention.

Le lieu d'achat

Être un maître responsable est une attitude à acquérir avant même l'arrivée du chien au sein du foyer. Il faut ainsi acheter son bouledogue français de façon responsable. Il faut donc s'assurer qu'avant l'achat, l'animal ait été élevé dans de bonnes conditions et ait bénéficié de tous les soins nécessaires à son bien-être.



Le meilleur moyen d'adopter un chien est de se tourner vers un éleveur reconnu, sensible à la santé et au bonheur de ses protégés. Le prix d'achat sera sans doute un peu plus élevé, mais il garantit que l'animal a été parfaitement traité jusqu'alors.

Pour prendre contact avec des éleveurs, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme adoption.royalcanin.com : de nombreuses annonces concernent l'adoption de bouledogues français. D'autres coordonnées d'éleveurs sont en ligne sur le site de la Centrale Canine ou du Club du bouledogue français.

Il est également possible de se tourner vers une association pour adopter un bouledogue français. Le prix s'en ressentira et sera moins élevé que chez un éleveur. Il s'agit d'une bonne action, car votre animal pourra laisser sa place à un autre dans le besoin. Là aussi, les personnes qui travaillent dans les associations ou les refuges sont dans leur immense majorité responsables et aimantes envers les chiens. Ceux-ci sont identifiés, vaccinés et souvent stérilisés.

Acheter dans ces conditions signifie toutefois que votre bouledogue français a un "passé", et que vous ne le connaissez pas. S'il a été confronté par exemple à des violences, il est probable que cela ait des répercussions sur son comportement. Il est également probable que vous adoptiez un chien adulte : il sera plus difficile (mais pas impossible) de le corriger s'il a acquis certaines mauvaises habitudes.

Enfin, des sites de petites annonces généralistes proposent également des chiens à l'achat. Il faut rester prudent, car on y trouve des éleveurs responsables mais également des personnes moins bien intentionnées, plus focalisées sur l'appât du gain que sur la santé de l'animal.

LOF ou non LOF ?

Le prix d'un bouledogue français est fortement influencé par le fait qu'il soit ou pas inscrit au LOF. En règle générale, un chien, quelle que soit sa race, est nettement plus cher s'il est "LOF".

Le LOF, pour y voir plus clair, est le Livre des Origines Français. Il est réservé aux chiens de race et il constitue l'unique preuve généalogique officielle du chien. Lorsque l'on souhaite acheter un animal de race pure, son inscription au LOF est donc une garantie.



Le prix de votre futur bouledogue français est donc plus élevé s'il est pure race que s'il est croisé, "d'apparence de race" ou encore "de type"... Si vous souhaite adopter un chien LOF, le vendeur doit obligatoirement fournir :