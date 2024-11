Même si le système digestif des chiens est généralement robuste, ces derniers peuvent néanmoins présenter destroubles de la digestion courants pouvant être causés par des infections, leur régime alimentaire, leur mode de vie et d’autres facteurs. Les symptômes de ces problèmes peuvent avoir de nombreuses causes potentielles. Il est donc important de consulter votre vétérinaire pour obtenir un diagnostic et un traitement.

Symptômes et causes de la diarrhée chez le chien

Si votre chien a la diarrhée, il produit des selles plus fréquemment que la normale et les selles peuvent avoir une consistance plus liquide. Votre vétérinaire fera la distinction entre la diarrhée provoquée par des troubles de l’intestin grêle et celle causée par des problèmes du gros intestin ; ces derniers entraînent généralement une diarrhée de faible volume, mais fréquente, semblable à du mucus.

La diarrhée peut avoir différentes causes: votre chien a mangé quelque chose qui ne lui convient pas, une infection bactérienne ou virale, des vers ou d’autres parasites. elle peut aussi révéler une autre pathologie sous-jacente. Les chiots sont particulièrement exposés, car leur système digestif et leur système immunitaire sont très vulnérables.

Une infestation par des parasites peut provoquer une diarrhée chez votre chien. Il peut s’agir d’ascaris ou de protozoaires, comme les coccidies. Bien que le déparasitage puisse aider à se débarrasser des vers dans le tube digestif, votre chien court toujours un risque car tous les traitements ne sont pas efficaces contre tous les parasites.

Votre chien peut également avoir la diarrhée s’il présente une hypersensibilité alimentaire ou une allergie. Les symptômes gastro-intestinaux causés par les allergies alimentaires sont généralement plus chroniques que la diarrhée, dont la cause peut être un abus alimentaire. Toutefois, si votre chien souffre de diarrhée chronique, parlez-en à votre vétérinaire avant de modifier son régime car les causes possibles sont nombreuses.

Traitement de la diarrhée chez le chien

En fonction de la cause sous-jacente, votre vétérinaire peut prescrire différents traitements pour la diarrhée de votre chien. Il peut s'agir de vermifugation, de médicaments pour traiter une infection, de prescriptions alimentaires (par exemple, un aliment spécifique pour réduire la charge des intestins et améliorer la qualité des selles).