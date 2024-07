Saviez-vous qu’environ un tiers des besoins quotidiens en protéines de votre chien est utilisé pour l’entretien de sa peau et de son pelage ? Plus le poil est long et fourni, plus il exige de l’entretien et des nutriments ciblés.Pour un pelage en pleine santé, l’alimentation du chien doit lui fournir tous les nutriments nécessaires dont :- les protéines, indispensables pour le renouvellement cutané car le poil et la kératinisation de la peau- les acides gras sont aussi essentiels à la peau pour jouer le rôle de barrière cutanée : une carence en acides gras essentiels (oméga 3 / oméga 6 issus d’huile de bourrache et de poisson) va souvent générer des troubles dermatologiques- les vitamines : une déficience en vitamines B peut être la cause de séborrhée, de perte de poils et d’anorexie. La vitamine H ou biotine quant à elle, est essentielle pour l’intégrité de la peau et un pelage brillantUne alimentation complète et équilibrée, spécifiquement formulée avec des nutriments ciblés en quantité adaptée contribuera largement à la qualité du pelage.C’est pourquoi ROYAL CANIN® a développé DERMACOMFORT, des solutions nutritionnelles spécifiques adaptées aux chiens de différentes tailles sujets aux irritations dermatologiques et aux démangeaisons Disponibles sur conseils vétérinaires, la gamme ROYAL CANIN® ANALLERGENIC propose des solutions nutritionnelles spécifiques adaptées aux chiens sujets aux allergies alimentaires . La gamme SKIN CARE est adaptée pour chiens adultes petits chiens ou chiots de petites races permet notamment d’apporter un soutien en cas de dermatite atopique ou de dermatite allergique aux piqûres de puces.Il est à noter qu’en fonction du cycle du renouvellement pileux, les bienfaits d’une alimentation spécifique ne seront visibles qu’au moins 4 semaines après le changement de nourriture.Quand consulter son vétérinaire ?L’intensité des troubles cutanés est très variable : on peut avoir de véritables extrêmes du chien qui se gratte un peu à un chien présentant des rougeurs sur tout le corps avec infection cutanée. Si les symptômes sont trop intenses ou si l’animal se gratte excessivement il est recommandé de contacter un vétérinaire.