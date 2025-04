Comprendre la différence entre les aliments pour chiots et ceux pour chiens adultes

Les aliments pour chiots ont été soigneusement développés afin de fournir tous les nutriments essentiels à une croissance et à un développement optimaux. Afin de soutenir les os, les articulations et les muscles en bonne santé, les aliments pour chiots bénéficient d’une teneur plus élevée en protéines, en matières grasses, en calcium et en phosphore, par rapport aux aliments destinés aux chiens plus âgés.



Gardez à l’esprit qu’il n’y a pas de règles fixes concernant la nutrition pour chiots. Par exemple, un chiot de petite race n’aura pas les mêmes besoins caloriques qu’un chiot de grande race.



Modifier l’alimentation de votre chiot vers des aliments pour chiens adultes doit être fait au bon moment. Si vous le faites trop tôt, son développement pourrait être impacté et cela pourrait conduire à des carences nutritionnelles. Si, à l’inverse, vous tardez trop, il risque d’être davantage sujet à l’obésité et aux complications associées, en raison de l’apport calorique plus élevé des aliments pour chiots. Parlez-en à votre vétérinaire pour vous assurer d’être sur la bonne voie avec votre chien.