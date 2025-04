Quand et comment vermifuger votre chiot ?

Par rapport aux chiens adultes, les chiots infectés peuvent présenter une réaction plus grave face aux parasites. Les vers se nourrissent des nutriments dont votre chiot a besoin pour sa croissance et son développement: les chiots doivent être vermifugés dès l’âge de 15 jours. Pour une efficacité maximale, il faut renouveler le traitement tous les 15 jours jusqu’à l’âge de 2 mois. Lorsque le chiot est sevré, il est possible de ralentir la fréquence des traitements pour vermifuger vermifugation une fois par mois jusqu’à l’âge de 6 mois, puis d’une fois par trimestre ensuite. Le rythme d’administration dépend de l’infestation du milieu et du mode de vie du chiot. Votre vétérinaire établira un calendrier qui correspond aux besoins de votre chiot et vous guidera tout au long de la procédure de vermifugation.